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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürpınar’da fidan dikimi

İHA

Gürpınar’da fidan dikimi

Van’ın Gürpınar ilçesinde ‘Geleceğe nefes’ sloganı çerçevesinde fidan dikimi gerçekleşti.
Gürpınar Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte bir açıklamada bulunan İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, hastane bahçesinde 120 adet ladin ağacının dikildiğini ifade ederek, “Milli Ağaçlandırma Günü’nde Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de ağaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Hastanemiz yeni yapıldığı için buranın bahçesini güzelleştirme adına bu faaliyetimizi burada yapmak istedik. Bu anlamda Orman İşletme Şefliği ve belediyemizin katkılarıyla burada daire amirleri ve vatandaşlarımızla birlikte fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu etkinlikle birlikte buranın güzel bir görüntüye kavuşmasını temenni ediyoruz. İnşallah ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de dikilen bu fidanların geleceğe aktarılmasını temenni ediyoruz. Çünkü bu faaliyetlerin hem ilçemiz hem ülkemizde artarak devam etmesi ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması önem arz etmektedir. Ağaç dünya için, insanlık için, hepimiz için önemli. İnşallah bunun devamının gelmesi adına ilçemizde gerekli çalışmalarımızı yapacağız” dedi.
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde ilçede böyle bir etkinliğin yapıldığını dile getirerek, “Bu sene ‘Geleceğe nefes dünyaya nefes’ sloganı çerçevesinde bugün hastanemizin bahçesinde ağaç dikimi yaptık. Geçen seneden bu yana yaklaşık 11 bin fidanı toprakla buluşturduk. Özellikle meyve ağaçları başta olmak üzere süs ağaçları, çalı grubu, ağaç ve ağaçlık grubu dikildi. Bunun yanında geçen sene ilk defa badem ağaçlarının dikilmesine vesile olduk. İnşallah bunun da meyvesini alacağız” ifadelerini kullandı.
Gürpınar’ın çok büyük coğrafyaya sahip bir ilçe olduğunu aktaran Başkan Tanış, “Buranın yeşillenmeye, daha çok nefese ihtiyacı vardır. Dünyada iklim probleminin konuşulduğu bir dönemde bunu yapmak başarı getirecektir. Bunun için belediye olarak diğer işletmelerimizle birlikte bu işi daha da büyüteceğiz” diye konuştu.
Etkinlik hastane bahçesine fidanların dikilmesi ve vatandaşlara fidan dağıtılması ile sona erdi.

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