Vanspor FK - Mamak FK: 3-0

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Behçet DALMAZ / VAN, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hamit Basık, Musa Murat Emre, Muhammet Munir Dadı

VANSPOR FK: Bekir Demircan (xxx), Abdulkadir Özdemir (xxx), Utku Şen (xxx), Üzeyir Ergün (xxx), Sefa Küpeli (xxx) (Dk.89 Siyar Kepir x), Rüştü Hanlı (xxx), Yiğit İsmail Gökoğlan (xx) (Dk.63 Cihan Halil (xx), Burhan Arman (xxx), Oktay Aydın (xx) (Dk.79 Sedat Komi xx), Barış Gök (xxx), Yakup Demir (xxx)

MAMAK FK: Burak Cemal Çelik (x), Rahmi Muhammet Akyazı (x) (Dk. 74 Ahmet Karaman x), Hasan Genç (x), Abdullah Çelik (x), Özkan Toprak (x), Mehmet Halil Danış (x) (Dk. 60 Enes Kubat x), Salih Sefercik (x), Hüseyin İriç (x) (Dk.87 Ataberk Yıldız ?), Burak Evren (x), Emran Muhammet (x) (Dk.46 Hüseyin Demir x), Görkem Can Güner (x) (Dk.87 Rıdvan Bingöl x)

GOLLER: Dk. 7 Burhan Arman, Dk. 14 Utku Şen, Dk. 86 Sefa Küpeli (Vanspor FK)

SARI KARTLAR: Salih Sefercik (Mamak FK)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, 9'uncu haftada konuk ettiği Mamak FK'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 7'nci dakikada Burhan Arman, 14'üncü dakikada Utku Şen ve 86'da Sefa Küpeli kaydetti. 5'inci sıradaki Vanspor FK bu galibiyetle gruptaki puanını 15'e yükseltirken, 12'nci basamaktaki Mamak FK ise 11 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-11-11 16:09:01



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