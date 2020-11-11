Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA) VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonlarında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi üzerine Gürpınar'ın Tüzek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda; RPG-7 roketatar silahı, PK makineli tüfek, 5 kilo kurutulmuş kenevir, 34 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve çok sayıda piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Tuncay AVCI

2020-11-11 17:33:34



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