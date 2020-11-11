Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA) VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonlarında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi üzerine Gürpınar'ın Tüzek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda; RPG-7 roketatar silahı, PK makineli tüfek, 5 kilo kurutulmuş kenevir, 34 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve çok sayıda piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Tuncay AVCI
2020-11-11 17:33:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.