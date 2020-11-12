Van ve Hakkari için karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden sonra Van’ın güneyi ve Hakkari’de sağanak yağışlı, yükseklerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van ve Hakkari’de 11, Muş’ta 12 ve Bitlis’te 9 derece olması beklenmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.