Erciş'te, taksi sürücüleri koronavirüs tedbirlerine destek için kontak kapattı



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesindeki taksi şoförleri, koronavirüs tedbirlerine destek için dün akşam saat 22.00'dan sonra kontak kapattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler, akşam saat 22.00'dan sonra verilmiyor. Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren taksi sürücüleri, alınan kısıtlama kararına destek için, dün akşam saat 22.00'dan sonra kontak kapattı.

İlçede taksi şoförlüğü yapan 5 çocuk babası Faysal Atmaca, bilim kurulunun aldığı karara saygı duyduklarını belirterek, "Bilim kurulunun lokanta, restoran, düğün salonu, eğlence merkezlerine yönelik aldığı kısıtlama kararına destek vermek istedik. Ben ve durakta çalışan arkadaşlarım da kısıtlamaya destek vermek, farkındalık yaratmak için dün akşam saat 22.00´dan sonra kontak kapattık. Son dönemlerde artan vaka sayılarına hepimizin duyarlılık göstermemiz lazım. Sosyal mesafeye ve maske takmaya hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Sağlık hepimiz için çok önem arz ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-11-12 11:42:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.