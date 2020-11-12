Çaldıran’da korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs denetimi yapıldı.

Denetime Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Ozan Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çağrı Gökçe katıldı. Pandemi nedeniyle bakanlığın yayımladığı kuralları tek tek anlatarak esnaf ile vatandaştan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen yetkililer, denetimlerde maskesi bulunmayan vatandaşlara maske de dağıttı.

Halkın sıkıntıları ve taleplerinin de dinlendiği denetimde, pandeminin hep birlikte kurallara uyularak aşılabileceğini hatırlatan Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çin’de başlayıp dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemini yaşamaya devam ediyoruz. Dünya ülkeleri arasında alınan tedbirler konusunda ülkemiz çok iyi bir durumda yer almaktadır. Her fırsatta kaymakamımızla birlikte ilçe merkezimizde bulunan vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İlçe merkezinde ve yoğunluğun bulunduğu alanlarda halkımızı tek tek uyararak bakanlığın sunmuş olduğu kuralları anlatarak bilgilendiriyoruz. Pandemi sürecinde sosyal mesafenin korunmasının önemini anlatıyoruz. Çaldıran ilçesi olarak bu denetimlerimiz pandemi süresince aralıksız devam edecektir” dedi.

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