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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı kuaför ve güzellik merkezlerine microblading ve kirpik eğitimi

İHA

Vanlı kuaför ve güzellik merkezlerine microblading ve kirpik eğitimi

Van’da Kaya Kozmetik ile NUES Kuaför ve Güzellik Salonu tarafından microblading ve ipek kirpik eğitimi düzenlendi.
Elite World Van Otel’de düzenlenen programda, Zarina Beauty Akademi sahibi Zarina Byashimova Azizoğlu tarafından kuaför ve güzellik merkezi işletmecilerine microblading ve kirpik eğitimi verildi. 4 gün süren eğitimlerin ardından bir açıklamada bulunan NUES Kuaför ve Güzellik Salonu Sahibi Büşra Yıldırım, Van’da bu tür organizasyonların daha önce olmadığını ifade ederek, “Bize gelen yoğun talep üzerine ilimizdeki kuaför ve güzellik salonu sahiplerine kalıcı makyaj, mikroblayding ve ipek kirpik eğitimi verdik. İnşallah bundan sonra dudak eyeliner ve topuz eğitimlerin yanı sıra erkek kuaförlere yönelik de eğitimlerimiz olacak” dedi.
Van’ın bu tür eğitimlere aç olduğunu dile getiren Yıldırım, “En iyi hocayı Van’a getirdik. Kuaför ve güzellik salonlarının kazanması için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Güzel bir eğitim oldu. Ben bu anlamda katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaya Kozmetik sahibi Menaf Kaya ise bölgede sık sık bu tür organizasyonları düzenlediklerini belirterek, “Amacımız ilimizdeki kuaför ve güzellik salonu işletmecilerimizin bilgilerine bilgi katmak daha iyi yerlere gelebilmelerini sağlamaktır. Pandemiye dikkat ederek az katılımlı bir eğitim olmasını uygun gördük. Güzel oldu. Bu tür organizasyonlarımız bundan sonrada devam edecektir” diye konuştu.
Zarina Beauty Akademi sahibi Zarina Byashimova Azizoğlu da, 6 yıldır güzellik sektöründe hizmet verdiğini dile getirerek; yeni teknikleri, son teknoloji ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını söyledi. Günümüzde güzellik uzmanlarının birçok eksiğinin olduğuna dikkat çeken Azizoğlu, “Piyasa her gün güncelleniyor. Dolayısıyla kuaför ve güzellik salonu sahiplerini her gün bilgilendirmek gerekiyor. Bizde il dışına çıkamayan kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin ayağına giderek son teknoloji ve tekniklerden haberdar olmalarını sağlıyoruz” dedi.
Van’da 4 gün boyunca kalıcı makyaj, microblayding ve ipek kirpik konularında eğitim verdiğini ifade eden Azizoğlu, “Bunun yanında son teknik olan ipek kirpik yani protez kirpik dediğimiz uygulamanın birebir teknik eğitimini arkadaşlarımızla paylaştık. Tekniği, işlemin ana detayı, ürünün içeriği bilinmeden işlem yapıldığı taktirde müşteri dediğimiz hastalarımıza ciddi anlamda zarar verebilir. Çünkü kullandığımız yapışkanından cımbızına, kirpiğinden boyasına hepsi birer detaydır. Bu taze malzeme ile yemek yapmak gibi bir şeydir. Lezzetli bir yemek yapmak istersen, doğru malzeme ve doğru tekniği kullanmak gerekiyor. Bizde kimsenin mağdur olmaması için doğru teknikleri öğretiyoruz” sözlerine yer verdi.
Van’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunun altını çizen Azizoğlu, “Ben Van’ı çok başka seviyorum. Türkiye benim için ayrı ama Van benim için bambaşkadır. Van halkını kendi ailem gibi seviyorum. Bu anlamda Van halkına, bizleri 4 gün boyunca en güzel şekilde ağırlayan Elite World ailesine, bu etkinliği düzenleyen Kaya Kozmetik ve NUES Kuaför ve Güzellik Salonu sahiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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