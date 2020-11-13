Koronadan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Kaya için lokma dağıtıldı

Van’da yeni tip korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya için lokma dağıtıldı.

Korona nedeniyle hayatını kaybeden Savcı Kaya için vefatının 40. günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Van Adalet Sarayı’nda düzenlenen programa katılan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, başarılı ve özverili kişiliği, yardımseverliğiyle tanınan Savcı Kaya’yı rahmetle andıklarını söyledi. Birlikte görev yapmaktan onur duyduğu Kaya’yı vefatının 40. gününde anmak istediklerini belirten Dönmez, programa katılanlara teşekkür etti.

Programda, Savcı Kaya’nın ölümünün 40. günü dolayısıyla hazırlanan lokma tatlısı, tüm adliye personellerine, adliyede görevli polis memurlarına ve vatandaşlara ikram edildi.

Programa, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Kaya’nın meslektaşları ve adliye personelleri katıldı.

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