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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da

DHA

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1´inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Van'a geldi. 
İl Başkanı Semra Odabaşı ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Ali Babacan, ilk olarak partisinin il başkanlığı açılışını yaptı. Burada konuşan Babacan, 1´inci Olağan İl Kongresi nedeniyle Van'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Babacan, "İl binamızın, Van için ve buradaki vatandaşlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün kongremiz var. Kongreden sonra aslında büyük yorgunluk başlayacak. Kapı kapı dolaşacağız, sokak sokak gezeceğiz. Deva Partisi´nin memleketimiz için yapacağı projeleri birebir vatandaşlarımıza paylaşacağız" dedi.
TİCARET VE SANAYİ ODASINI ZİYARET ETTİ
Ali Babacan, açılışın ardından il başkanlığını gezdi. Babacan, daha sonra Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı´nı (VTSO) ziyaret etti. VTSO Başkanı Nejdet Takva ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Babacan, basına kapalı toplantının ardından kent merkezindeki Fistancılar Sokağı'nda esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. 
Babacan, esnaf ziyaretinin ardından partisinin bir otelde düzenlediği il kongresine geçti. DHA-Politika Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-11-16 14:54:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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