Çaldıran Belediyesinin ektiği patatesin hasadına başlandı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığının ilçedeki tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılmasına yönelik hazırladığı proje kapsamında ekilen patatesin hasadına başlandı.

Çaldıran’da tarımsal alanlarda verimliği ve ürün çeşidini arttırmaya yönelik yürütülen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde iki farklı noktada numune amaçlı patates ekimi gerçekleştirilmişti. Çaldıran Belediye Başkanlığının hummalı çalışmasının ardından 20 dönümlük patates tarlasında hasada başlandı. Patates tarlasında yapılan hasattan elde edilen patateslerin bir kısmı gelecek yıl tohumluk olarak kullanılmak üzere ayrılırken, diğer patatesler ise maddi durumu düşük olan vatandaşlara dağıtıldı. Mercimek, patates, nohut ve kuru fasulye ekimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Amacımız ilçemizde her çeşit ürünün yetiştirilebileceğini çiftçilerimize göstermek ve ilçemizin ekonomisine katma değer sağlamaktır. İlçemizde ekimini gerçekleştirdiğimiz mercimek, patates, nohut ve kuru fasulyenin hasadını tamamladık. Halkımızla da paylaşma imkanını bulduk. Son olarak ilçemizin iki farklı noktasındaki 20 dönüm arazide patates ektik ve hasadına başladık. Hasadı yapılan patateslerin bir kısmını gelecek yıl tohumluk olarak kullanılmak üzere ayırdık, diğer patatesleri de ilçemizde bulunan maddi durumu düşük vatandaşlarımıza dağıttık. Gelecek yaz sezonunda halkımızı farklı ürünlerle tanıştırarak, ilçemizin ve çiftçimizin ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.