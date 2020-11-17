Fedakar antrenör zihinsel engelli Naci'nin hayalini gerçekleştirdi Zihinsel engelli Naci, saz çalıp şarkı söylüyor

Van’da Halk Oyunları Antrenörü Naci Taş, doğuştan zihinsel engelli olan Naci Kalkan’ın hayalini gerçekleştirerek ona saz çalmasını ve şarkı söylemesini öğretti.

İpekyolu ilçesinde ikamet eden Halk Oyunları Antrenörü Naci Taş, 1,5 yıl önce El Ele Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören zihinsel engelli Naci Kalkan ile tanıştı. Naci Kalkan’ın tek hayalinin saz çalmak ve şarkı söylemek olduğunu öğrenen Taş, hemen harekete geçti. İlk önce Naci Kalkan’a müzikte önemli olan ritmi öğreten Taş, 1,5 yılın sonunda Kalkan’a sazda ritm çalmayı ve ritm eşliğinde şarkı söylemeyi öğretti.

Zihinsel engelli Naci Kalkan ile şans eseri tanıştığını anlatan Taş, “Kendisinin sürekli düğünlere gidip düğün şarkılarını dinlediğini ve bağlama çalmak istediğini öğrendik. Bu anlamda harekete geçerek Naci’nin ritmik bir şekilde şarkı söylemesi için çaba sarf ettik. Aynı zamanda kendisinin istemiş olduğu bir parçayı ona ezberlettirme sürecine girdik. Bu ezberleme süreci farklı ilerledi. Çünkü bu, benim hayatım boyunca hiçbir şekilde alanımın olmadığı bir durumdu. Ancak bunları göz önünde bulundurarak şarkıyı öğrettim. Bu rahatsızlıkta bir insanın bu şarkıyı ezberlemesi ve ritmle sunabilmesi bence mükemmel bir şeydir. Bu yapılmayacak bir şeydi ama Naci bunu yaptı. Bunun dışında Naci şu anda yaklaşık 12 şarkı ezberledi. Bu şarkıları seslendirirken kendi özverisi ile saz çalmaya da başladı. Ben bu anlamda kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Naci’nin daha önce içine kapanık biri olduğunu ve onu tanıdıktan sonra kendisine katkı sunmak için böyle bir sürece girdiğini vurgulayan Antrenör Taş, “Naci, içine kapanık biriyken, içine kapanıklığı dışarı vurdu ve sosyal bir öğrenci oldu. Ona eğitim vermek hoşuma gidiyordu. Çocuğun bu hevesini gördükten sonra bir gönüle dokunabilmek adına böyle bir girişimde bulundum” ifadelerini kullandı.

Naci’nin hayalinin düğünlerde bağlama çalmak olduğuna dikkat çeken Taş, “Şu anda ritmik olarak tutturduk. Bundan sonra bağlama çalması için bir sürece gireceğiz. Bunu da başaracağız inşallah. Ben bu duygularla Naci’nin hayalini gerçekleştirebilmesi adına müzik odası hazırlayan El Ele Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teşekkür ediyor, diğer tüm rehabilitasyon merkezlerinde de Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin dışında sanatsal ve kültürel alanda da eğitimlerin verilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Sazda ritim çalarak şarkı söylediği için çok mutlu olduğunu anlatan zihinsel engelli Naci Kalkan ise “En büyük hayalim düğünlerde saz çalmak ve şarkı söylemekti. Burada Naci hocayla tanıştım. Bana saz çalmasını öğretti. Ben hocamı çok seviyorum” dedi

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