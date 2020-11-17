Van´dan dünyaya 'saç fiberi' ihracı



Behçet DALMAZ/VAN (DHA)VAN İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurulan bir kozmetik firmasınca üretilen Colorone ve Jaja markalı saç fiberleri dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

Van İş Geliştirme Merkezi´nde (İŞGEM) Mehmet Abukan, Fahrettin Aydın ve Rıdvan Saltık tarafından kurulan İMT Kozmetik´te üretilen saç fiberi, Bahreyn, Ürdün, Almanya, Arnavutluk ve İsrail´e ihraç ediliyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Van İşadamları Derneği (VİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Işık, 3 ortağa İŞGEM'deki iş yerini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

VTSO Başkanı Takva'ya üretimle ilgili bilgiler veren genç girişimciler, Türkiye´deki saç fiberi eksikliğini dikkate alarak böyle bir yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

'YÜZDE YÜZ YERLİ'

İş yeri ortaklarından Mehmet Abukan, 20 yıldır kozmetik sektöründe aktif bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Saç fiberinin tedariki konusunda ülkemizde zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Yurt dışına yaptığımız bir ziyarette saç fiberi üretimini ülkemizde yapabileceğimize karar verdik. 4 yıl önce üretime başladık ve şu anda da üretimimiz devam ediyor" dedi.

Ürün hakkında bilgi veren Fahrettin Aydın´da Türkiye'de olmayan saç fiberi ürettiklerini ifade ederek, "Ülkemizin bir eksiği olan saç fiberini burada üretiyoruz. Ürünümüzün yüzde yüz yerli olduğunu da ifade etmek isterim. Bizim ürün yelpazemizde bulunan fiberi 4 ürün olarak ve 2 farklı marka olarak üretiyoruz. Bu markaların ismi de Colorone ve Jaja. Şu an için 4 ürün olarak üretim yapıyoruz ancak ileriki zamanlarda ürün yelpazemizi artırmayı düşünüyoruz. Şunu da belirtmek isteriz. Sağlık Bakanlığı onaylı olan ürünlerimizin insan sağlığı açısında hiçbir zararı bulunmuyor" diye konuştu.

10 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Satışları pandeminin bitmesiyle birlikte internet üzerinde yapacaklarını söyleyen Rıdvan Saltık, "İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer alan adresimizden bize ulaşanlara ürünlerimizi rahatlıkla gönderiyoruz. Türkiye´de 81 ile aktif bir şekilde ürünlerimizi gönderiyoruz. Tüm eczanelerde ürünlerimiz bulunuyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Bahreyn, Ürdün, Almanya, Arnavutluk ve İsrail başta olmak üzere 10 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Üretimde müşteri memnuniyetine dikkat ediyoruz. İnsanımız bizim için çok değerli biz de bu kapsamda üretimimizi yapıyoruz. İnsanların bize olumlu dönüşü de bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

DHA-Bölge Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-11-17 16:24:25



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