Hassas burun 'Poyraz', bir yılda 4 kişiyi kurtardı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma köpeği 'Poyraz, son bir yılda çığ ve deprem gibi afetlerde 4 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı. Van AFAD'da köpek eğitmeni olarak çalışan Niyazi Özbek, eğittiği köpekleri çocuğu gibi gördüğünü belirterek, "Diğer eğittiğim ve şu an hayatta olmayan köpeklerimi de unutamıyorum" dedi.

Deprem, çığ, heyelan, kayıp, göçük gibi birçok afette arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu eğitimli köpekler de katılıyor. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma köpekleri de bölgede meydana gelebilecek olası afetlere hazırlanıyor. Köpeklerin performanslarının düşmemesi için köpek eğitmenleri tarafından sürekli tatbikatlarla, eğitimlerle formda tutuluyor. Van AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpeklerinden 'Poyraz' son bir yılda deprem ve çığ afetlerinde hassas burnu sayesinde 4 kişinin hayatını kurtardı.

POYRAZ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Van AFAD Müdürü Osman Uçar, afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarında köpekli arama çalışmaları yapıldığını söyledi. Arama kurtarma köpeği Poyraz'ın, 2017 yılında Siirt'te meydana gelen göçük olayında 4 kişinin bulunmasına vesile olduğunu, bu yıl içerisinde de yine deprem ve çığ olaylarında 4 kişinin bulunmasını sağladığını kaydetti. Şu anda Van AFAD'ta 3 arama kurtarma köpeğinin bulunduğunu belirten Uçar, "Köpeklerimiz burada eğitim uzmanları tarafından eğitimleri yapılıyor. Şu anda 3 arama kurtarma köpeğimiz bulunmaktadır. Bunlar her yıl ülke genelinde yapılan sınavlarda performansları ölçülüyor. Poyraz köpeğimiz de geçen yıl Türkiye genelinde yapılan sınavda üçüncülük elde etti" dedi.

BAŞARILI OLANLAR ENKAZDA GÖREV YAPIYOR

Arama kurtarma köpekleri 6 aydan başlayarak eğitmenleri tarafından sürekli eğitimden geçiriliyor. 20 yıldır köpek eğitmenliği yapan ve şu an Van AFAD'da görevli Niyazi Özbek, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok arama kurtarma olayında görev aldı. Şu anda Türkiye'de 100'ün üzerinde sertifikalı arama kurtarma köpeğin bulunduğunu belirten Özbek, arama kurtarma köpeklerinin dönemsel olarak sınavdan geçirildiğini ve eğer başarılı olurlarsa enkazlardaki aramalara katıldıklarını söyledi.

SANİYELERLERLE YARIŞIYORUZ

Afet durumlarında saniyelerle yarıştıklarını belirten Özbek, "Afet durumlarında en başarılı köpeklerin olması gerekiyor. İzmir depreminde de gördük bunu. Biz Elazığ depremine gittik. Poyraz köpeğimiz 1 kişinin bulunmasına vesile oldu. Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde 3 kişinin kurtarılmasını sağladı. Yani bu köpekler cihazların yapamadığını hassas burunlarıyla tepki verip bizim bir an önce oraya müdahale etmemizi sağlıyorlar. Bizde sürekli tatbikatlarla, eğitimlerle bu köpekleri sürekli formda tutmaya çalışıyoruz. Burası yoğun deprem ve çığ bölgesi olduğu için bölgede olan olaylara gidiyoruz" dedi.

EĞİTİMLERİ 6 AYLIKKEN BAŞLIYOR

Köpeklerin eğitimlerinin çok önemli olduğunu belirten Özbek, "Ne kadar çok köpek eğitirsek zamanla yarışımızda bize destek olacaklardır. Bu köpekler bizim elimiz ayağımız oluyor. Köpeklerimizin eğitimi 6 aylıktan başlıyor ve hayatları boyu bizimle birlikte eğitimlerini sürdürüyorlar. Ne kadar çok insanla birlikte olurlarsa o kadar çok kurtarmada bize yardımcı oluyorlar. Gittiğimiz yerlerde bir kişiye bile ulaşsalar bizim için çok değerli oluyor. O yüzden gece gündüz demeden onları eğitmeyi sürdürüyoruz. Eğittiğim köpekleri kendi evladımdan ayırt etmiyorum. Diğer eğittiğim ve şu an hayatta olmayan köpeklerimi de unutamıyorum. Bu köpekleri ne kadar çok severseniz ne kadar çok ilgilenirseniz o köpekler sizin mutlu olabilmeniz için ve bunu kanıtlayabilmek için canla başla çalışıyorlar. Biz enkazlarda nasıl tırnaklarımız ile mücadele veriyorsak onlarda o kadar çok mücadele ediyorlar. Hatta bir kişiyi ölü olarak bulduğu için köpeğin ağladığına bile şahit oldum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

