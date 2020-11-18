Başkan Vekili Sinan Aslan: “Sürekli yeni yollar açıyoruz”

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentin yeni yollara ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Belediye olarak sürekli çıkmaz sokaklarda, imar sıkıntısı olmayan yerlerde çalışmalar yaparak yeni yollar açıyoruz” dedi.

İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdüren ve belediye çalışmalarını inceleyen Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hatuniye Mahallesi Ahmet Kuralkan Sokak ve bağlantılarında açılan yeni yollardaki çalışmaları inceleyerek, birim çalışanlarından bilgi aldı. Aslan, kentin yeni yollara ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Van’ımızın en büyük problemi yollardır. Biz de belediye olarak sürekli çıkmaz sokaklarda, imar sıkıntısı olmayan yerlerde çalışmalar yaparak yeni yollar açıyoruz” dedi.



Aslan, esnafı dinledi

Başkan Vekili Aslan'ın bir sonraki durağı ise Bahçıvan Mahallesi oldu. Mahalleye bağlı Güneş 2. Sokak esnafıyla çay evinde bir araya gelen Aslan; istek, öneri ve talepleri dinledi. Esnaf, sokağın altyapı ve ışıklandırma problemlerinin giderilmesini, peyzaj çalışması yapılmasını, imar sorunun çözülmesini ve düzensiz araç parklarının ortadan kaldırılmasını istedi. Başkan Vekili Aslan, belediye ile ilgili olan problemlerin çözümü için çalıştıklarını, diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili sorunların da yetkililere iletildiğini belirtti.



“Çok yüksek elektrik faturası ödüyoruz”

Son olarak Hacıbekir Mahallesi sakinleriyle Van Gölü İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda buluşan Kaymakam Aslan, sorunları ve talepleri dinledi. Mahalle sakinleri bazı sokaklarda sık sık su borularının patladığını, bazı sokaklarda ise VEDAŞ’ın elektrik sayaçlarını bağlantı direklerinin üzerine almasından kaynaklı çok yüksek fatura ödediklerini belirterek, bu problemlerin giderilmesini istediler. Vatandaşlar, Hacıbekir Mahallesi’nde yeni okulların, parkların ve sağlık ocaklarının yapılmasını da talep etti.



“Sizleri dinlemek için geldim”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, her mahallenin kendine has sorun ve isteğiyle ayrı ayrı ilgilendiklerini kaydederek, “Daire amiri arkadaşlarımız ve ilgili altyapı kuruluşu temsilcileriyle buradayız. Sizlerin istek, öneri ve taleplerini dinlemek için geldim. VASKİ, VEDAŞ ve AKSA ile ilgili sorunlarınızı da gereken yerlere iletiyoruz. Okul, sağlık ocağı, park taleplerinizi ise değerlendireceğiz. Bir plan, program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Muhtar Fazıl Kurt ile vatandaşlar da ilk kez bir kaymakamın mahallelerini ziyaret ettiğini belirterek ziyaret için teşekkür ettiler.

Başkan Vekili Aslan’a yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.