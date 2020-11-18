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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a iletti

İHA

Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a iletti

Van Milletvekili ve Çevre Komisyon Üyesi Abdulahat Arvas ve beraberindeki heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, kentin sorunlarıyla ilgili bilgiler vererek destek istedi.
Van Milletvekili ve Çevre Komisyon Üyesi Abdulahat Arvas, beraberindeki Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank’la görüştü. Van merkezi arıtma tesisi, biyogaz ve çamur bertaraf tesisleri, Van ve Erciş’te devam eden imar uygulamaları, kentsel dönüşüm, çevre yolu tescil işlemleri, Vangölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi ve Erciş Galericiler Sitesine satışı yapılacak hazine arazileri, Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi imar sorunu, İpekyolu sahil bandı projesi, İpekyolu Belediyesi tarafından satışı talep edilen TOKİ’ye ait taşınmazlar, Çatak arıtma tesisi ve belediyelere araç desteği gibi Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda bulunan birçok konu Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Bakan Yardımcısı Varank ile toplantıda hazır bulunan genel müdürlerle istişare edildi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Van Milletvekili ve Çevre Komisyon Üyesi Arvas, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ülkemizin 2023 vizyonunda gerek çevresel değerlerin korunması gerekse de şehirleşme noktasında büyük rol üstlendiğini söyledi. Arvas, “Bugüne kadar Bakanımızın ortaya koyduğu çalışmalar bütün kesimler tarafından takdir edilmektedir. Van olarak bizde kendisine müteşekkiriz. Van Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimize önemli katkıları olmuş, götürdüğümüz projelere destek vermiştir. Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte Van Gölü’nü ve çevreyi korumak, kentsel dönüşümü hızlandırmak, daha yaşanılabilir ve güvenli bir şehir inşa etmek için elbirliği ile çalışıyoruz. Yereldeki çalışmalarımızı projelendirerek bunları Bakanlığa teklif ediyoruz” dedi.

Merkezi artırma tesisine ilave finansman desteği
Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yılsonunda tamamlanması için ek finansman desteği talebinin Bakan Kurum’un talimatı ile sağlandığını ifade eden Arvas, “Yaklaşık 30 yıl önce Van Gölü sahilinde yaptırılan atık su arıtma tesisi, kapasite ve teknolojik yetersizlikler nedeniyle arıtamadığı tonlarca suyu her gün Van Gölü’ne bırakarak kirliliğe neden oluyordu. Bunun önüne geçmek için Van Büyükşehir Belediyesi marifetiyle bir proje hazırlandı ve hükümetimizin desteği ile 2018 yılında ihale edildi. Yaklaşık 200 milyon TL maliyetli bu yatırım ile Van Gölü’nü kurtarmayı hedefliyoruz. Van Gölü ile ilgi verdiğimiz kanunla birlikte bu tür yatırımları da yakından takip ediyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Biyogaz ve Çamur Kurutma’ projesi
Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ait ‘Biyogaz ve Çamur Kurutma’ tesislerine ait projelerin Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak tamamlandığını belirten Arvas, “Projeler konusunda Bakanımız ve Bakan Yardımcısını bilgilendirerek desteklerini istedik. Arıtma tesisi projesi kapsamında yapılacak bu ilave tesisler önemli gelir ve katma değer sağlayacaktır” diye konuştu.

Van Gölü’nde dip çamur temizliği
Milletvekili Arvas, daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Van teşrifiyle gündeme gelen Van Gölü’nde dip ve çamur temizliği konusunu tekrar hatırlatarak bu konuda çalışma yapılmasını istediklerini dile getirerek, “Yıllardır göle akan atık suları göl tabanında ciddi bir çamur tabakası oluşturduğu ve bu durumunda doğal yaşamı etkilediğini ve kötü kokuya sebep olduğunu ifade ettik” dedi.

Çevre yolu tescil çalışmaları
Van’da imar planlama ve uygulama çalışmalarının üç etap olarak devam ettiğini hatırlatan Arvas, şöyle devam etti:
“Çevre yolu da imar çalışmaları ve bundan mütevellit hukuki süreçler gibi nedenlerle uzadı. İmar çalışmalarının hızlandırılması çevre yolu için tescillerin ivedilikle yapılması konusunda Bakanımızı bilgilendirerek talebimizi ilettik. 1. Edremit etabında tescil işlemleri tamamlandı, tapular basıldı. 2. Kuzey Edremit etabında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede eksikler tespit edilerek Bakanlığa bildirildi. Bakanımızın talimatıyla bildirilen eksiklikler hızlıca tamamlanarak incelemeler başlayarak tesciller yapılacaktır.”

Vangölü Orta Ölçekli KSS ve Erciş Galericiler Sitesine hazine arazisi satışı
Proje ve etütleri tamamlanarak yatırım programına alınan Vangölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesinin imar yollarının da DSİ, Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesinin destekleri ile açılarak çalışmaların tamamlandığını söyleyen Arvas, “Yaptığımız görüşmeler neticesinde belirlenen fiyat üzerinden satış onayı verilmesi hususunu tekrar Bakanımıza arz ettik. Aynı şekilde proje ve etütlerini tamamladığımız Erciş Galericiler Sanayi Sitesi için yaklaşık 120 dönüm arazi meradan hazineye devredildi. İmar ve ifraz çalışmaları tamamlanarak satışa hazır hale gelen bu satışın galericilere özel düzenlenmesini arz ve talep ettik” diye konuştu.

‘İpekyolu Sahil Bandı’ projesi
İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan ‘İpekyolu Sahil Bandı’ projesi ile ilçe sınırları içinde bulunan 2 bin 800 metre sahil şeridinin halkın kullanımına açılması planlandığını kaydeden Arvas, “Van’ın prestijli projelerinden biri olacak bu önemli çalışmayı Bakanımıza anlattık. Söz konusu kıyı şeridinde bulunan sit alanlarının dönüştürülmesi konusunda desteklerini talep ettik. Van Tabiat Varlıkları Komisyonunca da uygun görülerek, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğüne teklif edilen sit alanı dönüştürme konusu inşallah kısa zamanda çözülecektir. ‘İpekyolu Sahil Bandı’ projesi ile şehrimizin en önemli lokasyonlarından biri olan Van Kalesi ve çevresi yeniden tasarlanarak park ve rekreasyon alanları ile Van’a kazandırılacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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