Van'da sigara yasağı temizlik işçilerine yaradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da sigara yasağı temizlik işçilerine yaradı

DHA

Van'da sigara yasağı temizlik işçilerine yaradı


Behçet DALMAZ/VAN (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca işlek cadde ve sokaklarda sigara içilmesine sınırlama getirilmesi, çevre temizliğine olumlu yansıdı. Van'ın İpekyolu Belediyesi temizlik işçileri, artık çöp kutularının kenarlarında ve yerlerde izmaritlere daha az rastlıyor. İpekyolu Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Nedim Bor (42), yasak öncesi bazen 10 kez temizlik yaptığı cadde ve sokaklarda yasağın başlamasıyla birlikte artık en fazla iki kez temizlik yaptıklarını belirtti.
İçişleri Bakanlığı geçen hafta vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda sigara içilmesini yasakladı. Vanlıların büyük çoğunluğu yasağa uyarken, uymayanlara da 900 lira para cezası kesiyor. Sigara yasağı çevre temizliğine de olumlu yansıdı. Belediye temizlik işçileri, artık, çöp kutularının kenarında ve caddelerde daha az sigara izmaritine rastlıyor. Merkez İpekyolu Belediyesi'nde 5 yıldır temizlik işçisi olan evli ve 2 çocuk babası Nedim Bor, yasakla birlikte cadde ve sokaklardaki sigara izmaritlerine çok daha az rastladıklarını söyledi. Sigara yasağını, sigara ile ilgili söylediği bir şarkı ile dile getiren Bor, bütün vatandaşların sigara yasağına uyumasını istedi.
'YASAK İŞİMİZE YARADI'
Daha önce günde 10 kez temizlik yaptıkları caddelerde, yasağın uygulamaya konulmasıyla birlikte artık 2 kez çöp topladıklarını belirten Bor, "Sigara yasağı en çok biz temizlik işçilerinin işine yaradı. Çünkü temizlik işçileri bir kentin aynasıdır. Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşıyorum. 5 yıla yakındır belediyeye bağlı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü'nde temizlik elemanı olarak çalışıyorum. Sigara yasağının çıkması gerçekten çok güzel oldu. Hem çevre hem sağlık için. Daha önce günde en az 10-20 bin izmarit alıyordum. Yasakla birlikte çok az rastlıyoruz. Sigara olmayınca da daha değişik şeyler yapıyoruz. Çöp kutularımızı silip, dezenfekte ediyoruz. Çevre için çok önemli. Bu kararı alan yetkililerin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum" dedi.
'YASAKTAN SONRA SİGARAYI BIRAKTIM'
Daha önce günde bir paket sigara içtiğini de anlatan Bor, yasak başladıktan sonra, sigarayı bıraktığını belirterek, "Ben işimi çok seven bir insanım. Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen maskelerinizi rastgele atmayın. Sağlığınız için çevre için bunu yapsınlar. Çünkü yere atılan maskelerin içerisinde virüs var. Her caddede 10 metre aralıklarla çöp kutuları var. Rica ediyorum çöp kutularına atın. Kendi imkanlarımla aldığım dezenfektanlarla her gün çöp kutularını, temizleyip dezenfekte yapıyorum" diye konuştu.
SİGARA İÇENLERE BİR ÇARE BULUNSUN
Sigara tiryakisi olduğunu söyleyen esnaf Yusuf Adıyaman ise, "Açık alanlarda sigara yasağı doğru bir karar. Ben de sigara içiyorum. Bize de bir çare bulunması lazım. Şu an yerlerde izmarit yok. Hakikaten rahatsız eden bir duman yok. Hava çok temiz. Kendimizi öyle hissediyoruz en azından. Ama tabii biz sigara içenler nerede içeceğiz. Kapalı alan da yasak, açık alan da yasak. Bize de bir çare bulunması lazım. Bırakmayı düşünüyorum" dedi.
ÇOK SEVİNDİM
Vatandaşlardan Adem Yıldız da kendisinin bugüne kadar hiç sigara içmediğini ifade ederek, "Yeni çıkan yasak iyi oldu. Sigara yasağına çok sevindim. Böyle devam etsin. Açık alanlarda sigara içilmesi hep yasak olsun. Kapalı alanlarda içen oluyor. Bizi de rahatsız ediyor. Ben sigara içmiyorum. İçenlerin de bırakmalarını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-11-20 08:04:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korgeneral Çardakçı´dan Vali Bilmez´e ziyaret 
YEREL HABERLER Korgeneral Çardakçı´dan Vali Bilmez´e ziyaret 
Van’da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Van’da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme ...
Müdür Sünnetçioğlu’ndan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan karbonmonoksit ...
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı’dan Vali Bilmez’e ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı’dan Vali ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması
Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Başkale’de 10 kilogram sentetik hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 10 kilogram sentetik hap ele geçirildi
Başkale’de 7 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 7 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaymakam Aslan esnafı dinledi, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan esnafı dinledi, gençlerle bir araya ...
Kadınların elinde hayat bulan Van kilimleri, Avrupa ülkelerine pazarlanıyor
YEREL HABERLER Kadınların elinde hayat bulan Van kilimleri, Avrupa ...
25 yıldır gönüllü olarak inci kefalleri için suyun sıcaklığını ölçüyor
YEREL HABERLER 25 yıldır gönüllü olarak inci kefalleri için suyun ...
Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a iletti
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a ...
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan KOAH hastalarına ‘dışarı çıkmayın’ önerisi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan KOAH hastalarına ...
Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Van TSO’nun yeniden dizayn ettiği iki hasta odası ...
Vanspor FK - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
YEREL HABERLER Vanspor FK - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
2. Lig: Vanspor FK: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1
Van'da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu
Roka AVM 8. Şubesini açıyor
YEREL HABERLER Roka AVM 8. Şubesini açıyor
Van’da PKK/KCK terör örgüne yönelik operasyon
YEREL HABERLER Van’da PKK/KCK terör örgüne yönelik operasyon
Çaldıran Belediyesinin düzenlediği kampanyada 2 bin ünite kan bağışı alındı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinin düzenlediği kampanyada 2 bin ...
Van Gölü’ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
Van’da “En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hayata geçirildi
YEREL HABERLER Van’da “En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hayata ...
Van’da fırın denetimi
YEREL HABERLER Van’da fırın denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X