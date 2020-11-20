Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler” söyleşisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler” söyleşisi

İHA

Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler” söyleşisi

Van Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında eğitimci yazar Hayati İnanç’ı sevenleriyle bir araya getiriyor.
Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen etkinlikle eğitimci yazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler'' konulu söyleşisi ile Vanlılar ile buluşuyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan söyleşi, Van Büyükşehir Belediyesinin Youtube kanalı ve İlaç FMVan FM ortak yayınında canlı olarak yayınlanacak. 25 Kasım Çarşamba günü saat 12.30’da düzenlenecek olan söyleşiye aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesinin resmi Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından da ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tuşba Belediyesinden ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nde anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ...
Van TSO’dan sosyal sorumluluk örneği
YEREL HABERLER Van TSO’dan sosyal sorumluluk örneği
Milletvekili Arvas’tan Kapıköy ve serbest bölge girişimi
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas’tan Kapıköy ve serbest bölge ...
Polis çocukları ve ailelerine etkinlik
YEREL HABERLER Polis çocukları ve ailelerine etkinlik
Van’da ‘Tekstil Kent 2. Etap Protokolü’ imzalandı
YEREL HABERLER Van’da ‘Tekstil Kent 2. Etap Protokolü’ imzalandı
Çaldıran’da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Çaldıran’da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van ESOB Başkanı İsa Berge'den esnafa destek çağrısı
YEREL HABERLER Van ESOB Başkanı İsa Berge'den esnafa destek çağrısı
Van'da TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İHA Bölge Müdürü Akyüz’ün acı günü
YEREL HABERLER İHA Bölge Müdürü Akyüz’ün acı günü
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
YEREL HABERLER Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
Van'da sigara yasağı temizlik işçilerine yaradı
YEREL HABERLER Van'da sigara yasağı temizlik işçilerine yaradı
Korgeneral Çardakçı´dan Vali Bilmez´e ziyaret 
YEREL HABERLER Korgeneral Çardakçı´dan Vali Bilmez´e ziyaret 
Van’da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Van’da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme ...
Müdür Sünnetçioğlu’ndan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan karbonmonoksit ...
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı’dan Vali Bilmez’e ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı’dan Vali ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması
Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Başkale’de 10 kilogram sentetik hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 10 kilogram sentetik hap ele geçirildi
Başkale’de 7 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 7 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaymakam Aslan esnafı dinledi, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan esnafı dinledi, gençlerle bir araya ...
Kadınların elinde hayat bulan Van kilimleri, Avrupa ülkelerine pazarlanıyor
YEREL HABERLER Kadınların elinde hayat bulan Van kilimleri, Avrupa ...
25 yıldır gönüllü olarak inci kefalleri için suyun sıcaklığını ölçüyor
YEREL HABERLER 25 yıldır gönüllü olarak inci kefalleri için suyun ...
Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a iletti
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas, Van’ın sorunlarını Bakan Kurum’a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X