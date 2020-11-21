Van’da 66 kilo toz esrar ele geçirildi

Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde 1 kişi, torbalarla taşıdığı 66 kilo toz esrarla yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu Gürpınar ilçesi kırsalına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, A.T. torbalarla taşıdığı 66 kilo toz esrarla yakalandı. Şüpheli A.T., gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI
2020-11-21 13:30:35
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