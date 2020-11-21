Çatak’ta ‘Arama Kurtarma Operasyon Merkezi’ kuruldu



Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van)(DHA)VAN'ın Çatak ilçesinde, 'Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi' kuruldu. Gönüllüler, Kayseri'den gelen profesyonel ve uzman ekipler tarafından, 5 gün boyunca zorlu bir eğitimden geçirilecek.

Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Çatak ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin koordinesinde 'Çatak Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi' kuruldu. Merkez, Kayseri'de 1996 yılında kurulan ve bugüne kadar birçok olaya müdahale eden Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi Derneği'nin şubesi olarak görev yapacak.

İhtiyaç halinde AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile birlikte hareket edecek olan merkezde görev yapacak gönüllülerin ise eğitimlerine başlandı. Kayseri'den gelen profesyonel ve uzman ekipler, ilk etapta 30 kişilik gruba 5 gün boyunca zorlu bir eğitim verecek.

Sualtı akarsu arama kurtarma, çığ ve diğer afetlerle ilgili verilen eğitimleri izleyen Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, eğitimlerin ardından başarı olanların, talep edilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde doğal afetler ve kazalarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görev yapacaklarını belirterek, "Talep edildiklerinde de AFAD İl Müdürlüklerinde çalışabilecekler. Tamamıyla gönüllülük içinde ve ekip halinde, başta Çatak ve Bahçesaray ilçelerimiz olmak üzere ilimizde ve bölgemizde AFAD İl Müdürlükleri ile koordineli şekilde hizmet edecekler" dedi.

30 GÖNÜLLÜYE 5 GÜNLÜK ZORLU PROGRAM

Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş ise sualtı ve akarsu dağ arama kurtarma ve teknik arama kurtarma konusunda Türkiye´de tek ve uzman bir dernek olduklarını söyledi. Eskitaş, "Çatak operasyon merkezini bugün itibari ile kurmuş bulunuyoruz. Van Valiliği tarafından temsilcilik ve şubemizin onayı geldi. Bu nedenle bizler burada bir akarsu kurtarma ekibi hazırlayacağız. Bir hafta boyunca buradayız. Çatak operasyon ekibinde yer almak isteyen 30 Çataklı genç 5 gün sürecek zorlu çalışmalardan geçecek. Akarsu kurtarma ile ilgili tüm teknik detaylar, eğitimler yapıldıktan sonra sınav yapılacak. Kazananlar ekip içerisinde arama kurtarmaya devam edecekler, sonrasında sualtı arama kurtarma başlayacak sonra da dağ arama kurtarma eğitimlerimiz devam edecek. Çatak önemli bir ilçe, sadece Çatak için değil tüm bölge için Van´a yakın tüm bölgeler için güzel bir arama kurtarma ekibi olacak. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile koordineli olarak, şubemiz olarak çalışacaklar. Her türlü acil durumda biz Kayseri´den buraya gelene kadar Çatak ekibinin hızı daha fazla olacak ve daha yakından müdahale edebilecekler. İnşallah hiç ihtiyaç olmaz ama önemli olan acil durumlarda hazırlıklı olmaktır " diye konuştu.

Eskitaş, çığlar ile ilgili eğitimlerinin olacağını da belirterek, "Bununla ilgili yurt dışından bir eğitmen grubu getireceğiz. Avusturalya ve İsviçre'de dünyada çığ arama kurtarma konusunda uzman eğitmen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızı Çatak´a davet edeceğiz. Burada bu ekibe çığ arama kurtarma eğitimi vereceğiz ve dünya standartlarında da belgelendirip arkadaşlarımızı acil durumlarda kullandıracağız. Çatak´a Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Operasyon Merkezi hayırlı uğurlu olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak Hüdayi GÜMÜŞ

2020-11-21 16:12:48



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