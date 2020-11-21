4 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

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Van’ın Çaldıran ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Günalp'a ait evde sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki kız hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yaralı 2 kişi de Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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