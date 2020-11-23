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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da diş teline alternatif ‘şeffaf plak’ tedavisine başlandı

İHA

Van’da diş teline alternatif ‘şeffaf plak’ tedavisine başlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde son yıllarda dünya genelinde popüler hale gelmeye başlayan diş teli tedavisine alternatif olarak ‘şeffaf plak’ tedavisine başlandı.
Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi girişimleriyle Van YYÜ Teknokent’te şeffaf plaklarla vatandaşın ortodontik tedavi görebilmesi ve bu konuda akademik çalışmalar yapılabilmesi için sürdürülen çalışmalar sonuçlandı. Çalışma sonucunda ortodontik tedavide son yıllarda dünya genelinde popüler hale gelmeye başlayan diş teli tedavisine alternatif olarak şeffaf plak tedavisi uygulanmaya başlandı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, korona virüs nedeniyle hasta başında daha kısa çalışma süresinin olacağı ve daha estetik uygulamaların yapılabileceği şeffaf plak tedavisinin fakültede başladığını belirtti. Uygulamanın Diş Hekimliği Fakültesinde başlanmasının mutluluk verdiğini ifade eden Dekan Prof. Dr. Oto, “Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Tunca'nın emekleriyle hazırlanan projemizin uygulamaya geçirilmesinde destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Teknokent Genel Müdürümüz Bilgin Yazlık hocamıza fakültemiz adına teşekkür ederim. Emeklerinden dolayı Dr. Öğretim Üyesi Murat Tunca hocamıza da fakültemizde yeni ve kaliteli bir hizmet alanı oluşturduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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