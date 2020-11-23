Öğrencilerden çat kapı öğretmenler günü kutlaması



Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu 3´üncü sınıf öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sınıf öğretmenleri Selda Demirci´nin evini çat kapı ziyaret ederek, pastalı kutlama yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim alamayan bir grup minik öğrenci, tüm olumsuzluklara rağmen öğretmenlerini unutmadı. Erciş Cumhuriyet İlköğretim Okulu 3/A sınıfına giden bir öğrenci, pastalarını ve hediyelerini alarak sınıf öğretmenleri Selda Demirci'nin kapısını çaldı. Öğrencilerini karşısında gören Selda öğretmen büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilerini evine kabul eden ve getirilen pastayı öğrencileri ile birlikte kesen Selda öğretmen, "Öğrencilerimi karşımda görünce çok şaşırdım. Ellerinde pasta ve çeşitli hediyeler ile 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlamak için evime geldiler, şiirler okudular, Çok mutlu oldum. Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Ancak EBA üzerinde eğitimlerimiz devam ediyor. Öğrencilerimin bu şekilde sürpriz yaparak beni ziyaret edip, kutlama yapmaları unutulmaz bir andı. Pandemiden dolayı öğretmenler gününü evde yalnız geçiriyordum. Sağ olsun öğrencilerim beni yalnız bırakmadı" dedi.

Sınıf öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler ise öğretmenlerini çok sevdiklerini, öğretmenlerini yalnız bırakmamak için böyle bir karar alıklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-11-23 10:56:28



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