Bahçesaray ilçesinin imar sorunu çözülüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesinin imar problemlerini çözmek için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seyfullah Şağban, beraberindeki heyetle Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ı ziyaret ederek ilçenin imar alanındaki ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Daha sonra ilçede incelemelerde bulunan heyet, vatandaşların da taleplerini dinledi.

13 ilçede vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, “Valimizin talimatları doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyemizce ayrım yapmaksızın tüm ilçelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bahçesaray ilçemizin de diğer ilçelerimiz gibi turizm anlamında ciddi bir potansiyeli var ve bu potansiyel doğru planlamayla hak ettiği değeri kazanacak. Bu anlamda imar planları bu potansiyeli ortaya çıkaracak en önemli etmendir. Bahçesaray’ın birçok yatırıma imar planlarının yetersiz olması nedeniyle kavuşamadığını biliyoruz. Onun için de imar planı çalışmalarını önemsiyoruz” dedi.

Bahçesaray’ın imar planları 1992 yılında İller Bankası tarafından yapıldığını hatırlatan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seyfullah Şağban ise “İlçemizde sadece 1/1000 ölçekli imar planı var. Ancak söz konusu imar planının zeminde karşılığı yoktur. Ekim ayı meclis toplantımızda Bahçesaray ilçemize 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması için karar alındı. Ardından çalışmalara başladık. Plana esas jeolojik etüt çalışmalarına hazırlık yapıyoruz. İnşallah Bahçesaray’a uygun, kamu ve özel yatırımcıların önünü açan bir imar planı hazırlayacağız” diye konuştu.

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