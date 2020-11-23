Van’da kısıtlamaları ihlal edenlere 531 bin 524 TL para cezası

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Van’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 531 bin 524 TL para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 gecelik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yazıldı. Kısıtlama boyunca kent genelindeki kontrol noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, denetimlerde maske, iş yeri ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere toplam 531 bin 524 TL para cezası uyguladı.

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