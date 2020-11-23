Van'da EYP ve molotofkokteyli ele geçirildi: 3 gözaltı



VAN (DHA)VAN'da polisin PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcı (EYP), molotofkokteyli, havai fişek rampası ve bir miktar benzin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan 7 molotofkokteyli, 2 adet EYP, havai fişek rampası, molotof yapımında kullanılan 5 adet boş şişe ve bir miktar benzin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-11-23 12:34:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.