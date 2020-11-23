4B Yazılım’dan paket servis yazılımı kampanyası

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri, korona virüs pandemisi sürecinde işletmelerin yükünü hafifletmek için paket servis yazılımı kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, korona virüs pandemisi nedeniyle yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerin paket servisi hizmetine başladıklarını ifade ederek, “Biz de 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri olarak işletmelerin yükünü hafifletmek yerine yerli bir paket servis yazılımı geliştirdik. Bugün itibariyle de bu paket servis yazılımını caller id cihazı, fiş yazıcı ve yazılımla beraber sadece bin 459 TL gibi makul bir ücretle satışa sunuyoruz” dedi.

Paket servis yazılımının özelliklerini sıralayan Güden, “Günlük stok durumunu görebilir, müşteriden sürekli adres isteme derdi olmayacak, kayıtlı müşteri aradığında zaman kaybetmeden sipariş alınabilir, günlük paket sipariş toplamı kolaylıkla öğrenilebilir, hangi kuryenin ne kadar paket sipariş götürdüğünü tespit edilebilir, çıkan fiş sayesinde kuryenin yanlış adrese gitmesi engellenir. Pandemi sürecinin yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren firmalar için daha erişilebilir ve hızlı olabilmesi adına bizlerde ekibimizle birlikte projeler geliştiriyoruz. Gerek işletmeyi web ortamına taşıma gerekse sonrasındaki aşama, dışarıya sipariş noktasında iş akışının rahatlatılmasını sağlamak adına yeni projelere ve kampanyalara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde işletmelerin daha az etkilenmesi ve sürece ayak uydurabilmelerine katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürün ve hizmetleri hakkında sürekli web sayfalarını güncellendiklerinin altını çizen Güden, “Ürün ve hizmetlerimizi firmamızın resmi internet sitesi www.4byazilim.com.tr adresinden takip edebilirsiniz” diye konuştu.

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