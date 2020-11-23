Başkan Tanış’tan Öğretmenler Günü mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, yeni nesiller yetiştirerek toplumların şekillenmesinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerin dünyanın en kutsal görevlerinden birini yerine getirdiğini kaydetti. ‘Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum’ diyen Hazreti Ali’ye atıfta bulunarak, medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenler olduğunu anlatan Başkan Tanış, “Ülkelerin ekonomik ve toplumsal yaşamlarının iyileştirilmesi, kalkınması, ancak eğitim öğretime gereken hassasiyetin gösterilmesi ile mümkündür. İşte bu nedenle eğitim öğretim ülkemizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almış, değerli öğretmenlerimizin gösterdiği azim ve fedakârlık sayesinde bugünlere ulaşılmıştır. Öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, bilgi ile donatarak aydınlık, huzurlu, mutlu, kalkınmış bir Türkiye hedefine doğru sorumluluklarını her zaman büyük bir özveri ve azimle yerine getirmektedirler. Toplumsal yaşantımızda saygın bir yeri olan değerli öğretmenlerimizin yetiştirdiği çocuklarımız; ülkesine, milletine, milli ve manevi değerlerimize yürekten bağlı, kendine güvenen, okuyan, araştıran, sorgulayan, güzel ahlak ve sorumluluk sahibi kişilikli bireyler olarak ülkemizi gelişmiş ülkeler içerisinde söz sahibi yapacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam, görevde olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum" dedi.

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