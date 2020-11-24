PKK'nın sözde tim komutanı ikna sonucu teslim oldu

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Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çabaları sonucu, Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan 1 PKK'lı terörist, Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında, 1 PKK'lı teröristin, örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, önceki gün Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Teslim olan PKK'lının 2014 yılında Van kırsalında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilirken, 2018-2020 yılları arasında Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-11-24 09:00:09



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