(Özel) Fedakar öğretmenden uzaktan eğitime destek Öğrenciler uzaktan eğitime katılsın diye kampanya başlatan öğretmen, 15 öğrenciye bilgisayar dağıttı

Van Şehriban Sami Yıldırım İlkokulu Müdürü Önder Baki Güden, öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmesi için başlattığı kampanya kapsamında topladığı 15 bilgisayarı öğrencilere dağıttı.

Tuşba ilçesine bağlı Şehriban Sami Yıldırım İlkokulu Müdürü Önder Baki Güden, 6 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden mezun olup öğretmenlik mesleğine başladı. Van’da başladığı mesleğinde, öğrencilere sadece bilgi vermekle yetinmeyen fedakar öğretmen, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde başlattığı kampanyalarla da öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımlarında bulundu. Maddi durumu düşük ailelere kömür ve gıda yardımlarını ulaştıran fedakar öğretmen Güden, arkadaşları tarafından Van’ın Haluk Levent’i olarak anılmaya başlandı. Her yıl yaklaşık 5 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımlarının ulaşmasını sağlayan Güden, son olarak öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmesi için bilgisayar kampanyası başlatmıştı. Başlattığı kampanyadan gelen 15 bilgisayarı Tuşba Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ve Şube Müdürü Zakir Taşkın ile birlikte öğrencilere teslim eden Güden, amacının her anlamda öğrencilere yardımcı olmak olduğunu söyledi. Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarını sağlanmak amacıyla böyle bir kampanya başlattığını belirten Güden, “Uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarları çocuklarımızla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Günümüzde belki de en kolay ve en elzem eylemlerden biri, bir çocuğa ulaşmak ve eğitimine katkıda bulunabilmektir” dedi.

Eğitimin sadece bilgiyi aktarmak olmadığını vurgulayan Güden, “Bizler uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın bu süreçten mahrum kalmaması için böyle bir kampanya başlattık. Amacımız az veya çok değil. Bir çocuğun dahi elinden tutuyorsak, bu bize yetiyor. Çocuğumuzun gülüşüne ortak olduğumuz için çok mutluyuz. Görevimiz sadece bilgiyi aktarmak değil, çocuklarımıza ulaşmak ve onların yanında yer almaktır. Bunları yapabildiğimiz sürece emeğimizin karşılığını alıyoruz. Biz çocuklarımıza ulaştığımız için çok mutluyuz. Umarım bundan sonra da birileri bir çocuğumuza ulaşır ve eğitim hayatını değiştirir. Bir çocuk değişirse dünya değişir” ifadelerini kullandı.

Her yıl binlerce öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında da bulunduklarını belirten Güden, “Hemen hemen her sene 5 bin öğrenciye mont ve bot olmak üzere giyim ve kırtasiye yardımlarında bulunduk. Yine maddi durumu düşük ailelerimize gıda ve kömür yardımlarını ulaştırdık. Bu anlamda elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Ben bu süreçte çağrımıza cevap veren ‘Umutlar Yeşersin’ sosyal sorumluluk projesine ve hayırseverlere teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Tuşba Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ise korona virüs pandemisinin yaşandığı bu zor zamanda Önder öğretmenin aracılığıyla hayırseverlerden gelen bilgisayarların kendilerini ziyadesiyle sevindirdiğini ifade ederek, “Öğrencilerimizin en çok ihtiyaç hissettiği materyallerden bir tanesi de bilgisayarlardı. Önder hocamızın girişimi ve hayırseverlerimizin katkılarıyla bu ihtiyaç giderilmiş oldu. Ben hayırseverlere ve Önder hocama teşekkür ediyor, bilgisayarların öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bilgisayarına kavuşan 12. Sınıf Öğrencisi Gülşah Matbay, evde bilgisayar olmadığı için uzaktan eğitime katılamadığını ve bu anlamda zorluk yaşadığını ifade ederek, “Bilgisayar olmadığı için hem ben zorluk çekiyordum hem kardeşlerim. Şimdi bilgisayarıma kavuştuğum için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bilgisayar olmadığı için benim gibi yüzlerce öğrenci uzaktan eğitime katılamıyor. Hayırseverlerden öğrencilere yardımcı olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

2. sınıf öğrencisi minik Berre İdiz ise evde bilgisayar olmadığı için derslere katılamadıklarını belirterek, “Önder öğretmene teşekkür ediyorum” diye konuştu.

