Ziyaretçisi azalan Van kedileri, inci kefaliyle besleniyor



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde koruma altında bulunan ve her mevsim ziyaretçisi olan Van kedileri, koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde ziyaretçisiz kaldı. Çoğunlukla ziyarete gelenler tarafından ıslak mama ihtiyacı karşılanan kedilere artık Van Gölü'nde yaşayan ve maliyeti daha az olan inci kefali verilmeye başlandı.

Van'ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi bir gözü kehribar sarısı, beyaz tüylü, özel türü olan Van kedilerinin barındığı, YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Van Kedi Villası, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3 ay kapalı kaldı. Normalleşme sürecinde haziranda Van'da birçok yerde olduğu gibi Kedi Villası da yeniden ziyaretçilere açıldı. Yeni tedbirlerin alındığı villaya ziyaretçiler, el dezenfektanı kullanıp, maske takarak, girebiliyor. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarı çıkartmalarının da yer aldığı merkezi ziyaretçiler, Van kedilerine temas etmeden gezebiliyor.

ÇAREYİ VAN BALIĞINDA BULDULAR

Van kedilerinin ıslak mama ihtiyacı, genellikle ziyaretçiler tarafından karşılanırken, ziyarete gelenler, kedileri sevip, elleriyle besliyordu. Fakat pandemi nedeniyle merkezin ziyaretçisi azaldı ve ıslak mama maliyeti de fazla olunca merkez yönetimi, çareyi maliyeti daha az olan Van balığında buldu. Alınan inci kefalleri kıyma makinesinden geçirilerek, Van kedilerine veriliyor. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde çok yönlü düşünmek zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde bulunan ucuz protein kaynağı olarak inci kefali, yani yörede kullanılan ismiyle Van balığını tercih ediyoruz. Ve biz ziyarete yasak dönemde kedilere veremediğimiz ıslak mamaları bununla telafi ediyoruz. Bizim için hem ekonomik oldu hem de hayvanların beslenmesinde herhangi bir aksamaya neden olmadan devam etme imkanı bulduk. Bu şekliyle de biz çok ucuz bir protein kaynağını değerlendirmiş olduk. Daha önce çok seyrek veriyorduk. Çünkü daha önce çok ıslak mama tüketebiliyorlardı. Çok fazla ihtiyacımız olmuyordu. Şimdi haftada 30 kilo balık veriyoruz. Kedilerimizin genel kondisyonları da şu an gayet iyi durumda" DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2020-11-24 09:22:29



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