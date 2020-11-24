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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’den Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Vali Bilmez’den Öğretmenler Günü mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez, mesajında, “1981 yılından bu yana büyük bir coşku ile kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü sevgi ve içtenlikle kutluyorum. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vasıtadır. Dünya hayatının her çağında en doğru ve kazançlı yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsanlık sağlam temeller üzerine yetişirse canlı ve cansız içinde bulunduğumuz hayatın her varlığı huzur ve selamet bulur. Bunları sağlayacak olan çalışkan ve ileriye bakan öğretmenlerimizdir. Van’ımızda ve ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakârlıklar göstererek eğitim öğretim faaliyetini sürdüren, çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onlara hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizi sadece Öğretmenler Günü’nde hatırlamak yeterli değildir. Onlara gerekli saygıyı, sevgiyi, önemi ve değeri vermek hepimizin ödevidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük fedakarlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömürler diliyor, ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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