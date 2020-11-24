Başkale’de arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde arazide gizlenmiş Türk menşeli 9 bin 672 tablet, 380 şişe kapsül, 140 adet enjektör, 2 adet aerosol ilaç ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde arama tarama faaliyeti yaptı. Yapılan tarama sonucu arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi. Türkiye üzerinden İran’a kaçak yollarla götürüleceği düşünülen 9 çuval içerisinde bulunan toplam 9 bin 672 tablet, 380 şişe kapsül, 140 adet enjektör, 2 adet aerosol Türk menşeli tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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