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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyerek esnafı dinledi

İHA

Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyerek esnafı dinledi

– Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede yürütülen çalışmaları denetleyerek esnafı dinledi.
İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Vekili Aslan, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde incelemeye ve denetlemeye devam ediyor. Aslan, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Ali Paşa Mahallesi Oğuz ve Reşit Güler Sokak bağlantılarında yeni yol açma çalışmalarını inceleyerek, birim çalışanlarından bilgi aldı.

“Yeni yollar, sokaklar açıyoruz”
Belediye tarafından yapılan çalışmalarla ilçeye yeni yollar ve yaşam alanları kazandırdıklarını kaydeden Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Belediyemiz bütün birimleriyle yoğun şekilde çalışıyor. Bizde çoğu zaman bu çalışmaları yerinde görüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından kısa sürede birçok sokakta yeni yollar açtık. Bu açılan yollar şehrimizin kanayan yarası olan trafik sorununu bir nebze olsun rahatlatacak. Sokaklarımızın, caddelerimizin eski halini ve yeni halini karşılaştırdığımızda ne kadar yararlı bir iş yaptığımız ortaya çıkıyor zaten” dedi.

Kışla yolu esnafı taleplerini iletti
Başkan Vekili Aslan, daha sonra Vali Mithat Bey Mahallesi Kışla Sokak esnafıyla bir araya geldi. Esnaf sokaktaki ışıklandırma sisteminin yenilenmesini, araç parkıyla ilgi sorunların çözülmesini isterken, imar planı kapsamında yeni yolların açılmasını ve sokağın daha iyi temizlenmesini talep etti.

“Esnafımızın menfaatine olan hizmetler ve düzenlemeler yapıyoruz”
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu zamana kadar esnafın yararına, menfaatine olan hizmetler ve düzenlemeler yaptıklarını belirterek, “Esnafımızın talebini, sıkıntısını yerinde dinlemek için ziyaretlerimiz sürüyor. Bu zorlu süreçte yanlarındayız. Kanunun bize verdiği yetkiler ölçüsünde esnafımıza yararlı olmaya çalışıyoruz. Sokak aydınlatma taleplerini ilgili yerlere bildireceğiz. Yine araç parkıyla ilgili sorunu da Van Büyükşehir Belediyemize ileteceğiz. Buradaki imar planını inceleyeceğiz. İmara aykırı bir durum varsa bunu ortadan kaldıracağız” diye konuştu.
Ziyaretleri sırasında Başkan Vekili Aslan’a belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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