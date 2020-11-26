Gevaş'ta 1 kilo 408 gram eroin ile 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

VanBitlis karayolu üzeründe jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 2 ayrı yocunun üzerinden 1 kilo 408 gram eroin ile 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda şehirlerarası 2 ayrı yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinde 1 kilo 408 gram eroin ile diğerinde 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirilirlen, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

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