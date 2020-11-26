Van'da toplu ulaşım araçları denetlendi: 650 kişiye ceza uygulandı



Gülay KUYUCU/ VAN (DHA)VAN'da polis ekipleri tarafından toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerde 238 sürücü ve 412 yolcu olmak üzere toplam 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan ve son dönemde Türkiye´de de artış gösteren koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Van'da denetimler hız kesmeden sürüyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik denetim yaptı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimlerde, minibüsler tek tek durdurularak, ayakta yolcu alınıp alınmadıkları ve yolcuların maske kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. 1 Ekim 202026 Kasım 2020 tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 238 sürücü ve 412 yolcu olmak üzere toplam 650 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282´nci maddesine muhalefetten toplam 2 milyon 47 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Van Emniyet Müdürlüğü´nce salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-11-26 13:30:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.