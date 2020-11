Van Büyükşehir Belediyesi bir sokak hayvanını daha sağlığına kavuşturup sahiplendirdi

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, trafik kazası sonucu bir bacağını kaybeden köpeği sağlığına kavuşturarak sahiplendirdi.

Her yıl yüzlerce hayvanın tedavisini ve bakımını üstlenen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bir sokak hayvanına daha umut oldu. İpekyolu ilçesinde haziran ayında araç çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Merkeze geldiğinde çok kan kaybeden ve bacağı birkaç yerden kırılan köpek, veteriner hekimleri tarafından tedavi altına alındı. Sağ ön ayağında açık kırıklar tespit edilen ve üzerinden zaman geçtiği için kemik ve dokuları nekroze olan köpeğin bacağı veteriner hekimler tarafından ampute edildi. Bakım merkezindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve hayata yeniden tutunan köpeğe veteriner hekimler tarafından da Pamuk ismi verildi.



Adanalı hayvanseverler Pamuk’u sahiplendi

Sosyal medya paylaşımları üzerinden Pamuk’u gören Bir Can Bir Yaşam Eğitim Derneği, köpeği sahiplenmek istediklerini belirterek, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile iletişime geçti. Yapılan gerekli yasal yazışmaların ardından Adana’dan Van’a gelen dernek üyesi Emrah Tıvrık, Pamuk’u sahiplenerek Adana’ya götürdü.

Her canın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Emrah Tıvrık, “Pamuk çok güzel bir köpek. Böyle güzel bir köpeği sahiplendiğimiz için çok mutluyum. Pamuk bundan sonra bizimle birlikte yaşayacak. Ben köpeği sağlığına kavuşturan Van Büyükşehir Belediyesi ve veteriner hekimlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan modern görüntüsüyle dikkat çeken barınak, ameliyathaneler, aşılama odaları, rehabilitasyon merkezini içerisinde barındırırken, 500 sokak hayvanına da ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.