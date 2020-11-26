İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinin İran sınırında, yurda kaçak yollarla girmeye çalışırken donarak öldüğü belirlenen 3 kişinin cesetleri bulundu.
Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık bir hafta önce 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün de aynı bölgede, yine 1 kişinin cesedi bulundu. Yapılan araştırma ve incelemede Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken donarak öldükleri tespit edilen 3 kişinin cenazeleri, Başkale Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasından sonra cenazelerin toprağa verileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2020-11-26 15:08:16
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