İran sınırında 3 düzensiz göçmen donarak öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında bir hafta arayla donarak yaşamını yitirmiş 3 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda bir hafta arayla 3 erkek cesedi bulunarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Donarak öldükleri değerlendirilen düzensiz göçmenlerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeler Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Geçen yıl da aynı bölgede karların erimesiyle birlikte çok sayıda düzensiz göçmenin cesedi bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.