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Milletvekili Arvas: “Sağlıkta güçlüyüz ve hazırlıklıyız”

İHA

Milletvekili Arvas: “Sağlıkta güçlüyüz ve hazırlıklıyız”

– AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, il genelinde 88 doktorlu ve 95 doktorsuz olmak üzere toplam 183 filyasyon ekibinin görev yaptığını söyleyerek, “Sağlıkta güçlüyüz ve hazırlıklıyız” dedi.
Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla birlikte ekonomisi çok güçlü, refah düzeyi yüksek ülkelerin dahi büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Türkiye’nin salgının başladığı ve devam ettiği süre zarfında zamanında aldığı koruyucu tedbir ve önlemlerle örnek bir mücadele sergilediğini dile getiren Arvas, “Türkiye'nin bu mücadelede elini güçlendiren en büyük etken ise son 18 yılda sağlık alanında yaptığı yatırımlardır. AK Parti döneminde sağlık harcamaları 14 kat artmış. Tabi buna bağlı olarak da sağlık çalışanlarımızın sayısı ise 3 katına çıkmıştır. AK Parti hükümetleri döneminde sağlık politikaları insanı temel alan bir yaklaşım sergilemiştir. Güçlü bir sosyal devlet anlayışı gayemiz, vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulmasıdır” dedi.

“Van’da toplam 15 hastane ve 3020 yatak mevcuttur”
2002 yılında Van’da Sağlık Bakanlığına bağlı sadece 8 hastane ve 925 yatak bulunduğunu hatırlatan Arvas, “Bugün her ilçemizde son teknolojiyle donatılmış bir hastane olmakla birlikte, mevcutların da kapasiteleri arttırılmış ve fiziki yapıları yenilenmiştir. Çevre illere de hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile birlikte bugün ilimizde Sağlık Bakanlığına bağlı toplam 11 hastane ve 2000 yatak kapasitesi mevcuttur. AK Parti döneminde yapılan yatırımlarla birlikte yatak kapasitesi iki katından fazla olmuştur. Sağlık Bakanlığına ilave olarak 662 yatak kapasiteli üniversite hastanemiz ve 359 yatak kapasiteli 3 özel hastanede ilimizde hizmet vermektedir. Bütün bunlarla birlikte Van’da toplam 15 hastane ve 3020 yatak mevcuttur. Türkiye genelinde on bin kişiye düşen yatak sayısı 28 iken, Van’da bu oran 26,6 ile Türkiye ortalamasının altındadır. Bu hastaneler dışında ilimiz genelinde 88 aile sağlık merkezi, 3 sağlıklı hayat merkezi, 40 acil sağlık hizmetleri istasyonu da birinci basamak sağlık kurumları olarak vatandaşlarımıza hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmaktadır”
“Yeni yılın ilk yarısında sağlık müdürlüğümüzle birlikte hizmete açmayı planladığımız AMATEM ve ÇAMATEM ile bağımlılıkla mücadelemizi güçlendireceğiz” diyen Arvas, şöyle devam etti:
“Çocuk ve yetişkinliklere yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verecek bu merkezlerimiz ile önemli bir eksikliği de gidermiş olacağız. Ağız ve diş hastalıkları konusunda vatandaşlarımıza 68 ünit ve 81 diş hekimi ile aktif hizmet veren Van ADSM’ye ilave olarak Erciş ilçemize de 30 ünitli Ağız Diş Sağlığı Merkezi kazandırıyoruz. 1 milyon 137 bin nüfuslu ilimizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde 717 uzman hekim, 870 pratisyen tabip, 254 diş doktoru, 49 eczacı, 3001 hemşire, 6 bin 823 sağlık ve yardımcı personel görev almaktadır. 20022020 yılları arası yapılan yatırımlar ve atamalar neticesinde Van’da uzman hekim sayısı yüzde 509, pratisyen hekim sayısı yüzde 508, diş tabibi sayısı ise yüzde 718 oranında artmıştır. Sahip olduğumuz güçlü kadromuz ile yaşadığımız bu zorlu salgın sürecinde vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmaktadır.”

“183 filyasyon ekibi görev yapmaktadır”
Van Sağlık Müdürlüğü teşkilatının pandemi yönetimi konusunda bütün imkânlarıyla sahada çalıştığını belirten Arvas, “İl genelinde 88 doktorlu, 95 doktorsuz olmak üzere toplam 183 filyasyon ekibi görev yapmaktadır. Korona virüs testi pozitif gelen vakalar ile ilgili filyasyon çalışmaları yapılmakta, temaslılar tespit edilerek sağlık durumlarına göre tedavisi hastanede veya evde yapılmaktadır. Hastanelerimizde korona virüs için ayrılmış servis, yoğun bakım yatakları ve ventilatör sayıları yeterli düzeydedir. Buna mukabil ihtiyaç halinde artırılabilecek hazırlıklar vardır. Tüm Türkiye’de artmakta olan vaka sayılarına karşın ilimizde vakalarda artış görülmemekte ve pandemi süreci etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Hassasiyeti, gayreti ve fedakârlığı ile herkesin takdirini toplayan Sağlık İl Müdürümüz ve cefakâr sağlık camiasının çalışmaları memnuniyet vericidir. Elbette bu kurallara riayet eden vatandaşlarımızın bu konudaki desteği yadsınamayacak kadar değerli ve önemlidir. Ancak havaların soğuması ile birlikte tırmanışa geçen sayısal vaka artışları ülke genelinde alarm vermeye başladı. Hep birlikte daha dikkatli ve temkinli olmak zorundayız. Hayır ve şerde bir araya gelmekten, akrabalarımız, büyüklerimiz, komşularız ve arkadaşlarımız ile temas etmekten, sarılıp kucaklaşmaktan sakınmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstererek kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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