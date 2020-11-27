Erciş’te yol çizgi çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciş ilçesinde yol çizgi çalışması yapıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokakların çizgi çalışmaları yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin birçok caddesi daha önce son sistem BSK asfalt ile kaplanmıştı. Asfalt çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yol çizgi çalışmaları yapıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.

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