Başkale’de 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu, Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Esenyamaç Mahallesi Dereboyu mezrasına operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince belirlenen 4 şahsa ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, İran İslam Cumhuriyeti’nden yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çeşitli markalarda toplam 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili biri Türk vatandaşı 7’si de İran uyruklu olmak üzere 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.