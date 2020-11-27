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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi 110 bin lale ve sümbül soğanı dikti

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi 110 bin lale ve sümbül soğanı dikti

Van Büyükşehir Belediyesi bahar aylarında park, bahçe ve caddeleri renklendirecek olan lale ve sümbül soğanlarının dikimini tamamladı.
Yeşil ve yaşanılır bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, soğanlı bitkilerin dikimini bitirdi. Başkanlığa bağlı ekipler, kentin işlek caddeleri, park, bahçe ve kavşaklara 100 bin lale ile 10 bin sümbül soğanının dikimini gerçekleştirdi. Bahar ayı ile birlikte yeşerip çiçek açacak olan lale, sümbül ve nergisler kente ayrı bir güzellik katacak.
Van Büyükşehir Belediyesi olarak park, bahçe ve peyzaj çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, baharla birlikte kentin rengarenk olacağını söyledi. Kaptanoğlu, “Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’in direktifleri doğrultusunda kentimize 2020 yılında 120 bin lale, 120 bin sümbül, 400 bin kadife, 60 bin petunya, 50 bin begonya, 30 bin gazanya, 30 bin Çin karanfili, 30 bin yıldız çiçeği, 25 bin bodrum papatyası, 25 bin kasımpatı, 30 bin horozibiği, 20 bin hüsnüyusuf ve 20 bin de zinya dikimi gerçekleştirdik. Bu çiçeklerin tamamına yakınını dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırarak kendi doğalgazlı seralarımızda ürettik. Bunun dışında Van Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında da 17 dönüm araziye 20 bin fidan dikimi yaptık. Daha yeşil, daha güzel bir Van için çalışmalarımız kesintisiz sürüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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