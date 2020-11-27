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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Aslan: “Yol medeniyettir”

İHA

Başkan Vekili Aslan: “Yol medeniyettir”

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Şerefiye Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.
İlçenin farklı noktalarına birçok kez aile, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Vekili Aslan, mahalle sakinleriyle de buluşmaya devam ediyor. İpekyolu Anadolu Lisesinin konferans salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Aslan, İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Gerçekleşen toplantıda VASKİ, VEDAŞ, AKSA yetkilileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtar Mehmet Turan İnan da hazır bulundu.

Mahalle sakinleri taleplerini iletti
Mahalle sakinleri, mahallelerine kadınlar için taziye evi ve anaokulu yapılmasını, caddelerin daha iyi temizlenmesini talep ederek, bazı sokaklardaki alt yapı problemlerinin de giderilmesini istedi. Vatandaşlar, ayrıca Erzurum Sokak civarında kavşakların kesiştiği yerde trafik sinyalizasyon sisteminin olmasını ve imarla ilgili sorunların da çözülmesini taleplerini ekledi.

“Mahalle buluşmalarını çok faydalı buluyorum”
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ise yoğun iş temposuna rağmen mahalle toplantılarını aksatmadan gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini ifade ederek, “Vatandaşlarla birebir tanışmak, onların istek ve taleplerini dinlemek beni mutlu ediyor. Yoğun iş tempomuza rağmen bu buluşmaları çok faydalı buluyorum. Şerefiye Mahallesi merkez mahallelerimizden ve sorunların az olduğu yerlerden, bu da bizi sevindiriyor. Bizden taziye evi talebiniz var. Normalde taziye evlerini mahalle sakinleri yapar. Taziye evinin yapılmasını istediğiniz yer TOKİ’ye ait. TOKİ her ne kadar devlet kurumuysa da ticari bir işletme. Bu araziyi TOKİ’den satın almamız mümkün değil. Belediyemizin bütçesi kısıtlı zaten pandemi nedeniyle de gelirlerimizin üçte ikisini kaybettik. Bu konuda söz veremem böyle bir çalışmamız yok” diye konuştu.

“Yola terkin yapılması gerekiyorsa yapın”
Yeni yollar ve sokaklarla İpekyolu’na değer kattıklarını da vurgulayan Aslan, “Çoğu mahallemizde yeni yollar açtık, burayı da arkadaşlarımız incelesin. Ayrıca depremden sonra kentin imar planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, bizim bunu değiştirme imkanımız yok. Vatandaşlar bence daha bilinçli olmalı, çok ortaklı, hisseli parseller var. Bu parsellerde yola terkin yapılması gerekiyorsa yapın. Bizde sizlere hemen yeni yollar açalım, yol medeniyettir. Devlet gelir kamulaştırma yapar mantığı yanlış. Bunu beklerseniz yıllarca boş yere beklemiş olursunuz” dedi.
Mahalle Muhtarı Mehmet Turan İnan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Başkan Vekili Aslan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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