PKK operasyonunda 3 muhtar ve korucu başına gözaltı

VAN, (DHA)VAN ve Siirt'te jandarmanın PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda aralarında 3'ü aktif görevde olan 4 muhtar ile bir korucu başının bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında Van ve Siirt'te eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, Van'ın Başkale ilçesinde 3'ü aktif görevde muhtar, aktif görevde olan 1 korucu başı ile Gürpınar ilçesinde 1'i eski mahalle muhtarı 2 kişi, İpekyolu İlçe merkezinde 1, Siirt'te ise 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer 1 şüphelinin de arandığını belirtti. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA
2020-11-27 14:57:35
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