Van’da korona virüs değerlendirme toplantısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sönetçioğlu başkanlığında korona virüs salgınıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, salgın nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için haftalık toplantı yaparak genel değerlendirmede bulunduklarını belirterek, “Yoğun bir şekilde alınan tedbirlerin eşliğinde yaşanan bu süreci hep beraber yönetiyoruz. Bu noktada en önemli husus, hayatın olağan akışını sekteye uğratmadan sistemi döndürmemiz gerekmektedir. İzolasyon uygulanması gereken bina, cadde, sokak, apartman gibi alanlarda zaman kaybedilmeden hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekir. Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz” dedi.

İlçelerde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan Sünnetçioğlu, “Değerlendirme toplantısında, olası yeni durumlara karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Korona Virüs Çağrı Merkezimizin 0432 217 70 01 numarasını arayarak, şüphe taşıyan vatandaşlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Vatandaşlara evlerinden çıkmadan test yapma ve gerek görülürse ilaç tedavisine başlama faaliyetleri de yürütülüyor. Filyasyon çalışmaları çok önemlidir. Herhangi bir vaka tespit edildiğinde, bu vakanın temaslılarına ne kadar kısa sürede ulaştırırsak ve tedaviye başlanırsa vaka sayılarının azaldığını görüyoruz. Ev ziyaretlerinin yapılmamasını, vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, maskenin kurallara uygun bir şekilde takılmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi hayati derecede önemlidir” ifadelerini kullandı.

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