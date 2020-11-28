Van Büyükşehir Belediyesi sultanları durdurulamıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Kadın Voleybol Takımını 30'lık net skorla yenerek ligde 7'de 7 yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yoluna namağlup olarak devam ediyor. Kırmızı siyahlılar sezonun 7. karşılaşmasında Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Kadın Voleybol Takımını konuk etti. Üst üste başarılı sonuçlarla karşılaşmaya mutlak galibiyetle çıkan Vanlı sultanlar, ilk seti 2515 kazanırken, ikinci seti de 2511'lik skorla rahat bir şekilde aldı.

Maçta durumu 20 yapan kırmızı siyahlılar, büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmanın son setini ise 2522'lik skorla tamamlayarak parkeden 30'lık net galibiyet ile ayrıldı.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Van ekibi, gelecek haftayı bay geçecek.

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