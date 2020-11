Vali Bilmez: “Van olarak en öncelikli işimiz çevre yoludur” Van’da “Çevre Yolu Elmalık Etabı Tapu Teslim Töreni”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent olarak en öncelikli işlerinin çevre yolu olduğunu belirterek, “Gerekirse bütün işlerimiz askıya alınsın ama çevre yolunun bir an önce diğer etapları da ihale edilerek bitirilsin” dedi.

Edremit ilçesindeki Süphan Kültür Merkezi’nde ‘Çevre Yolu Elmalık Etabı Tapu Teslim Töreni’ gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve kurum amirleri ile hak sahipleri katıldı.



“Açılan davalar da süreci geciktirdi”

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Bilmez, çevre yolunda 10 yıllık bir aksamanın meydana geldiğini anımsattı. Çevre yolu projesinin hayata geçmesi için ilgili kurumlarla bir komisyon kurduklarını ifade eden Vali Bilmez, “Karayolları, şehir merkezinde geçen imarlı alanda yol geçiriyorsa kamulaştırma, imarsız alandan geçiriyorsa da genelde 18. Madde uygulaması yapar. 18. Madde uygulamasını normal şartlarda Van Büyükşehir Belediyesi ve merkezi ilçelerin yapması gerekiyordu. Ancak iletişim kopukluğu, ilgisizlik, merkezi hükümetle, yerel yönetimler arasındaki kopukluk bunu sürüncemede bıraktı. Diğer taraftan açılan davalar da süreci geciktirdi. Bunun en çok mağduriyetini genel anlamda Van halkı yaşadı ama özelde de çevre yolu güzergahı üzerinde arazisi bulunan vatandaşlarımız bunun sıkıntısını yaşadı. Ancak kurduğumuz komisyonla birlikte bunun takibi yapıldı. Bölge müdürlüklerimiz ve belediye başkanlarımız da teknik takip yaptı. Arkadaşlarımız adım adım takip ederek bu süreci hızlandırdı. Bire bir takibi yapılınca Elmalık süreci bitirildi ve bugün de tapu dağıtımı yapıldı” diye konuştu.



“En öncelikli işimiz çevre yoludur”

Çevre yolu çözülmedikçe imar, ulaşım ve sebze hali gibi birçok konunun buna bağlı olarak ötelendiğini dile getiren Bilmez, “Bireysel bir hak kaybı varsa hakkını arasın, tazminatını talep etsin ama bu yolu durdurarak bütün Van halkını cezalandırıyoruz. En çok da bu yol üzerinde bulunan mahallelerimiz ve oradaki vatandaşlarımızı cezalandırıyoruz. Bu yol 9 yıl önce bitmiş olsaydı belki orada koca bir şehir kurulmuştu. Daha ciddi ekonomik kazançlar elde edilecekti ama bugüne kadar gecikti. Van olarak en öncelikli işimiz çevre yoludur. Gerekirse bütün işlerimiz askıya alınsın ama çevre yolunun bir ana önce diğer etapları da ihale edilerek bitirilsin” şeklinde konuştu.

Çevre yolunun Van için çok önemli olduğunun altını çizen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise “2010 yılında çevre yolunun kararı alınmıştı. Genelde bunun büyükşehir yapması gerekiyordu. Ancak o günkü büyükşehir belediyesi diyalog kopukluğundan dolayı sürüncemede kaldı. O günkü belediye duyarsız, ilgisiz, alakasız ve umursamaz tutumu nedeniyle çevre yolu 10 yıl sürdü. Ancak bizim yaptığımız görüşmeler neticesinde çevre yolu çalışmaları hızlandırıldı. Malum çevre yolu Van’ın tüm gelişimini etkileyen unsurlardandı. 2011 Van depreminde 27.5 milyar yatırım yapıldı ancak o günkü belediyenin pasifliği nedeniyle çevre yoluyla ilgili bir adım atılmadı. Çevre yolu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın meseleye el atmasıyla işte bu günlerine geldi. Yoksa bu 10 yıl daha uzar giderdi” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, 10 yıllık bir çevre yolu serüveninin yeni bir aşamaya geçildiği dönemde olduklarını belirterek, “Bugün belki birinci etabın tapularını dağıtıyor olacağız ama bu neredeyse 10 yıllık bir süreçti. Çevre yolu süreci ‘Aşkımız çevre yolu gibi olsun, hiç bitmesin’ şeklindeki kamyon arkası bir söz gibi devam ediyordu. Çünkü bitmeyeceği, başlamayacağı şeklinde bir mağduriyet anlayışı vardı. 18. Madde uygulanmadan da yapılabilirdi ama kamu iradesi 18. Madde ile yapmayı kararlaştırdı. Biz bugünden sonra 18. Maddeyi tekrar tartışırsak boşa kürek sallamış olacağız. Bu saatten sonra mağduriyeti en aza nasıl indiririz, yol daha hızlı nasıl açılır bunu düşünmeliyiz. Çünkü eninde sonunda bu yol açılacaktır. Çevre yolu sadece bir yol değildir. Bu aynı zamanda alt yapı, doğalgaz, ticarettir ve en önemlisi kalan imarlı parsellerin bire 5, bire 10 değerlenmesi demektir” dedi.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü Tonguç Genç’in de birer konuşma yaptığı toplantı, hak sahiplerine tapularının dağıtımıyla son buldu.

