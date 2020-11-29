ASKON turizmcilerle bir araya geldi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Van’daki turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Elite World Van Otel’de düzenlenen toplantıda turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, turizmcilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan ASKON Van Şube Başkanı Gültepe, “Toplantımızın amacı turizm ile alakalı, otelcilerle alakalı sorun ve sıkıntıları dinlemek, onlarla beraber ortak bir paydada buluşmak ve yetkili mercilere seslerini duyurabilmek amaçlıydı. Toplantımız oldukça verimli geçti ve çok memnun kaldık. İnşallah bir çözüm olacaktır. Hem kentimiz, hem işletmelerimiz için bir şeyler yapabiliriz. Bu toplantıdan çıkan sonuçlar daha sonra rapor halinde ilgili bakanlıklara sunulacak. Ben bu anlamda toplantımıza katılım sağlayan tüm turizmcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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