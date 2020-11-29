Başkale'de kar yağışı etkili oldu

Harun AKSU/BAŞKALE,(Van)-(DHA)VAN´ın Başkale ilçesi, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.
Doğu Anadolu Bölgesi´nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Başkale ilçesini de beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede, esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, belediye ekipleri de ulaşımda aksamaların olmaması için karla mücadele çalışması yaptı.
Sabah kar ile uyanan esnaf Hacı İbrahim Aydın, Başkale ilçesinde yılın 8 ayında kış mevsimi yaşandığını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2020-11-29 12:46:29
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