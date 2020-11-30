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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da bereketli balık sezonu

DHA

Van'da bereketli balık sezonu


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'nde balıkçılar, geçmiş yıllara oranla daha verimli bir sezon geçiriyor. Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali avlayan balıkçılar, yasak döneminde jandarmanın kaçak avcılara karşı aldığı önlemler sayesinde, bu yıl kentte balık sayısında artış olduğunu dile getirdi.
Dünya'da sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, fakat üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin devamı için 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Yasak dönemi boyunca jandarma ekipleri, kaçak avlanmalara karşı karadan ve havadan sıkı denetimler yaparken, denetimlere Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Jandarmanın, yasak döneminde aldığı önlemler sayesinde balığın boyu uzarken, sayısı da her geçen yıl artıyor. 9 ay boyunca gölde avlanan inci kefali, 15 bin insanın ekmek kapısı oluyor.  
Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde tekneleriyle açılıp ağlarını Van Gölü´ne atan balıkçılardan Yaser Değirmencioğlu, jandarma ekiplerinin aldığı sıkı tedbirler sayesinde bu yıl balık sezonunun iyi geçtiğini belirtti. Değirmencioğlu, "Bu yıl balık sayısında da çoğalma var. 'Vira bismillah' diyerek ağlarımızı Van Gölü'ne atarak balık avlıyoruz. Van'da yaklaşık 15 bin kişi balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Özellikle av yasağının olduğu dönemlerde güvenlik güçlerine herkesin yardımcı olması gerekiyor. Biz balıkçılar da ekmeğimiz için İnci kefaline sahip çıkmalı ve av yasağının olduğu dönemlerde, kaçak balık avlayanları ihbar etmeliyiz" dedi.
8 yıldır balıkçılık yaparak ailesini geçindirdiğini söyleyen 2 çocuk babası Hasan Maviş (38) ise bu yıl balık sezonunun iyi geçtiğini ifade ederek, "Avladığımız balıkları 4 TL'ye satıyoruz. Tezgahlarda ise 7 ile 10 TL arasında müşterilere satılıyor. Hepimiz için ekmek kapısı. Bu yıl bereketli geçiyor. Böyle geçerse çok iyi. Herkesin inci kefaline sahip çıkması gerekir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-11-30 08:06:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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